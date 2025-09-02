Россия
Возникающую второй день подряд давку в российской школе сняли на видео

Mash: В краснодарской школе №16Ф второй день подряд возникает давка на входе
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На входе краснодарской школы №16Ф на 1700 учеников второй день подряд возникает давка. Видео с места инцидента опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видно толпу взрослых и детей, пытающихся пройти в единственный узкий проход в заборе, окружающем учебное заведение. Сотрудники охраны, стоящие на территории школы, запускают учеников по одному. «Уважаемые взрослые, пропустите детей в школу», — кричит женщина за кадром.

По словам родителей, из-за сложившейся ситуации их дети не хотят идти в школу. Они также обвинили в грубости охранника, который якобы оттолкнул второклассника и громко выругался, не реагируя при этом на замечания взрослых.

В свою очередь, администрация города считает, что в школе приняты меры безопасности, позволяющие избежать опасных ситуаций и контролировать чужих, пишет канал.

Ранее в сети появились кадры давки в этой же школе на 1 сентября. Как рассказали очевидцы, в момент столпотворения было очень жарко, а некоторые ученики младших классов плакали, на что негативно реагировал охранник.

