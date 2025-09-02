Забота о себе
Врач назвала способы вовремя обнаружить проблемы с сердцем у ребенка

Кардиолог Кочергина: Важно следить за тем, чтобы дети не употребляли энергетики
Александра Лисица
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кардиолог Анастасия Кочергина рассказала, как можно вовремя обнаружить проблемы с сердцем у ребенка. Способы сделать это она назвала в разговоре с aif.ru, комментируя смерти двух российских школьниц во время линейки 1 сентября.

По словам врача, даже если у ребенка не обнаружено никаких проблем со здоровьем, необходимо обязательно проходить все регулярные обследования (в частности, ЭКГ в покое). Важно также наблюдать за психологическим состоянием детей и за тем, чтобы у них не было чрезмерного нервного перенапряжения.

Кочергина также призвала следить за тем, чтобы дети не употребляли энергетики и не курили вейпы. Кардиолог уточнила, что содержащиеся в них вредные вещества провоцируют нарушение сердечного ритма.

1 сентября двум российским школьницам стало плохо во время линейки. Первый случай произошел в Ульяновской области, второй — в Новосибирской области. Спасти девочек не удалось.

