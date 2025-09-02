Бывший СССР
Выступление Януковича назвали «политической игрой»

Марочко: То, что Янукович выступил, это политическая такая игра
Выступление бывшего главы Украины Виктора Януковича назвали политической игрой. Об этом в беседе с KP.RU сказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«То, что он выступил, это политическая такая игра», — сказал он.

По его словам, рейтинг Януковича на Украине очень низкий. Марочко отметил, что выступление экс-президента это «некий месседж» странам Запада.

1 сентября Янукович впервые за долгое время выступил с заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всего своего президентского срока способствовал сближению Украины с Европейским союзом.

