Женщина разучилась улыбаться и потеряла слух из-за годами скрытой проблемы

Daily Mail: Американка потеряла слух и разучилась улыбаться из-за опухоли мозга

28-летняя жительница США Николь Катлер заново учится ходить и контролировать мышцы лица после операции по удалению опухоли в мозге, выросшей до размера авокадо. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Американка утверждает, что опухоль росла в ее голове как минимум 15 лет, но она об этом не подозревала. Скрытая проблема стала явной, когда ей исполнилось 22 года. Она летела в самолете, когда внезапно поняла, что потеряла слух на правое ухо. Вернувшись домой, женщина обратилась к врачу и сделала МРТ. «Результаты показали, что у меня опухоль размером с авокадо, которая давит на мозг», — вспоминает она.

Катлер рассказала, что в 2021 году ей удалили половину опухоли. Новообразование оказалось доброкачественным, тем не менее могло спровоцировать серьезные последствия, вплоть до летального исхода. После операции женщина не могла контролировать правую часть тела и ходить, а также разучилась улыбаться.

В 2024 году ей провели операцию, пересадив нерв из левой ступни в лицо. «Это означало, что мне нужно заново учиться ходить — на этот раз с новыми ограничениями. Еще мне пришлось пройти курс лицевой терапии, но зато у меня появилась совершенно новая улыбка», — заявила Катлер.

После длительной реабилитации женщина вернулась к активному образу жизни и бегает марафоны.

