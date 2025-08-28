Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

Daily Mirror: Ночная потливость у 28-летнего актера оказалась симптомом рака

Причиной ночной потливости у начинающего актера из Лондона Джо Ридмана оказался рак. На историю 28-летнего британца обратило внимание издание Daily Mirror.

Ридман рассказал, что до постановки диагноза испытывал несколько напугавших его симптомов. По его словам, он обратился к терапевту из-за увеличившегося лимфоузла в паху. Мужчину отправили на обследование, но до назначенной даты ему стало хуже, он обратился в отделение неотложной помощи. «Я думал, что не выживу, настолько все было плохо», — отметил Джо.

Британский актер добавил, что врачи спрашивали его, есть ли у него зуд или ночная потливость. На последний вопрос он ответил положительно, а также пожаловался на потерю сознания.

По словам Ридмана, окончательный диагноз он узнал после биопсии лимфоузла. Анализ показал, что у него четвертая стадия лимфомы Беркитта. В качестве лечения мужчине назначили четыре курса химиотерапии, которые он сейчас проходит.

