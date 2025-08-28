22-летний мужчина с четвертой стадией рака рассказал о пяти проигнорированных симптомах

Daily Mirror: Насморк и боль в животе оказались симптомами рака четвертой стадии

22-летний американец с четвертой стадией рака лимфатической системы рассказал о пяти симптомах, которые игнорировал годами, прежде чем узнал о болезни. Его историю опубликовало издание Daily Mirror.

Мужчина заявил, что в течение нескольких лет испытывал ряд необъяснимых, но в то же время распространенных симптомов. Он часто жаловался на насморк, у него были хронические боли в шее и спине, а также постоянная усталость. Кроме того, время от времени его рвало без причины, начиналась диарея, болел живот или возникала дрожь в коленях.

Американец отметил, что в 2024 году он наконец обратился в больницу из-за боли в животе. При колоноскопии в его кишечнике обнаружили новообразование размером пять сантиметров. Опухоль оказалась метастазом рака лимфатической системы, называемого неходжкинской лимфомой.

Говоря о своей болезни, мужчина призвал не игнорировать симптомы, но в то же время посоветовал не подозревать у себя рак при появлении насморка или боли в животе. Он уточнил, что в его случае эти признаки были сильно выражены и не проходили в течение долгого времени.

Ранее издание People рассказало о британце, который не жаловался на здоровье, но оказался болен раком простаты последней стадией. Единственным тревожным симптомом была привычка часто ходить в туалет по ночам.