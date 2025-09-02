Ценности
Звезда «Слова пацана» снялся с голым торсом для журнала

Актер Рузиль Минекаев в откровенном виде снялся для российского журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Асет Героева / Собака.Ру

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», российский актер Рузиль Минекаев в откровенном виде снялся для сентябрьского номера журнала «Собака.ru». Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

26-летний артист предстал на одном из кадров, стоя спиной к камере и демонстрируя голый торс. Также знаменитость запечатлели в распахнутом плаще на голое тело в недостроенном здании.

В то же время Минекаев примерил красную кожаную куртку и цепочку с подвеской бренда Diesel в сочетании с черно-белыми брюками марки Dsquared2.

Ранее в сентябре российский актер Никита Ефремов прошелся полуобнаженным перед камерой.

