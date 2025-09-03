Анну Asti призвали уйти со сцены и родить детей

Общественник Ковалев призвал молодых артисток уйти со сцены и родить детей

Общественник, бизнесмен и лидер группы «Пилигрим» Андрей Ковалев призвал молодых исполнительниц, включая Анну Asti (настоящая фамилия — Дзюба), завершить карьеру и родить детей. Его цитирует «Абзац».

По мнению Ковалева, популярные артистки способны повлиять на проблемы с демографией. «Пока у нас в стране лидеры мнений, которые не собираются рожать в 35 лет, как Анна Asti, о демографии можно забыть. Я желаю певицам детородного возраста поскорее стать многодетными мамами», — заявил общественник.

Собеседник издания подчеркнул, что молодым певицам не хватает силы воли, которая раньше была присуща представительницам шоу-бизнеса. В качестве примера он привел Катю Лель, которая выходила на сцену за день до родов. Общественник признался, что ему жаль современных артисток, поскольку без продолжения рода у женщины «не будет смысла жизни».

Ранее Анна Asti пошутила про покупку детей в магазинах. На вопрос журналиста о том, готова ли она взять паузу в карьере ради ребенка, исполнительница ответила, что купит детей, как только их начнут продавать в магазинах.