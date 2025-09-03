Россия
Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

В Петербурге бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего на стройке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Danist Soh / Unsplash

В Санкт-Петербурге бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего на стройке в Московском районе, передает 78.ru.

По данным российского издания, спасти горожанина пытались, однако полученные травмы не были совместимы с жизнью. На месте происшествия начали работать следователи и сотрудники Гострудинспекции.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Ингушетии 27-летнего рабочего раздавило гидравлическим прессом.

Еще раньше в Казани рабочий попал под бетонную плиту на строительстве метро и не выжил.

