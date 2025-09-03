Из жизни
06:00, 3 сентября 2025Из жизни

Будущая королева Британии расправилась с насильником

The Guardian: В 16 лет будущая королева Камилла расправилась с насильником
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ian Forsyth / Reuters

В начале 1960-х будущая королева Великобритании Камилла самостоятельно расправилась с насильником, напавшим на нее в поезде. Об этом сообщает издание The Guardian.

Об инциденте рассказывается в новой книге «Власть и дворец», написанной бывший королевским корреспондентом The Times Валентайном Лоу. По словам автора, в то время Камилле было 16 или 17 лет.

В книге говорится, что незнакомец стал трогать будущую королеву, когда та ехала на поезде. «Я сделала, как учила мама», — вспоминала позднее Камилла. Она сняла туфлю и ударила его каблуком между ног.

Когда поезд прибыл на вокзал в Лондоне, Камилла нашла человека в форменной одежде, сообщила о нападении и показала на мужчину, который к ней приставал. Его тут же задержали.

Ранее супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Она назвала дружбу самой важной составляющей супружеских отношений.

    Все новости