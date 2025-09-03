Силовые структуры
Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

МВД переобъявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Юревича
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

МВД переобъявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для этого стала статья Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

Юревич был губернатором Челябинской области на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 год, и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». В 2017 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Речь идет о сумме не менее 3,4 миллиарда рублей. Юревичу удалось уйти от следствия, сбежав в Лондон. Он находится в международном розыске.

