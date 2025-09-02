Силовые структуры
Покровительствующий Шакро Молодому российский следователь вышел из колонии

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший начальник столичного главка Следственного комитета России Александр Дрыманов, осужденный за покровительство криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), вышел из колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, суд удовлетворил просьбу экс-следователя и освободил его из колонии досрочно в связи с болезнью. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но его оставили без изменений.

Как уточняет Baza, Дрыманов вышел на свободу больше года назад — в августе 2024-го. Согласно приговору, он должен был освободиться из мест лишения свободы в 2032 году.

Весной 2020 года Московский городской суд приговорил бывшего главного следователя Москвы к 12 годам лишения свободы за взятку от бандитов. Его также лишили государственных наград и звания генерала.

В колонии Дрыманов шил железнодорожные робы и не жаловался на условия содержания.

