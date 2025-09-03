Россиянам дали советы по закрытию дачного сезона

IT-эксперт Истомин: Перед отъездом с дачи стоит установить муляж камеры

Задумываясь о безопасности дачи, дешевле всего приобрести муляж камеры. О чем стоит позаботиться, закрывая дачный сезон, изданию RT рассказал специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

«Главное правило безопасности любого объекта — средства защиты не должны стоить больше, чем имущество, которое могут украсть», — подчеркивает собеседник издания. Строить неприступную крепость, по его словам, нет смысла, если на даче не хранится ничего ценного. Обезопасить дом можно, установив снаружи на участке видеокамеру с датчиком движения и выходом в интернет. Такие устройства имеют функцию оповещения хозяина с фотофиксацией двигавшегося объекта, благодаря чему о проникновении станет известно мгновенно. К камерам можно подключить компьютерное зрение. Даже муляж камеры заставит вора пересмотреть свое решение и не рисковать. «Муляж дешевле настоящей камеры, не требует обслуживания и имеет сопоставимую эффективность», — отметил Истомин.

Более дорогостоящим решением станет высокий металлический забор. Без видимых следов и шума перелезть его будет трудно, однако сам факт наличия такого препятствия можно привлечь преступников. Вдобавок к нему можно поставить калитку или дверь с надежным замком, советует Истомин. Качественный замок должен быть и в двери самого дома. Самыми прочными сейчас считаются английские — у них нестандартный форм-фактор ключа, секрет внутри замка, а инструменты для их взлома не так распространены. При наличии такого замка выбор вора может упасть на окна. Их в свою очередь рекомендуется защитить решетками. Внутри дома в случае, если там хранятся особо дорогие для хозяев вещи, можно установить сигнализацию. Некоторые садоводы оснащают дом умными розетками, которые включают и отключают освещение в заданное время.

Светильники с датчиками движения — еще один полезный способ отпугнуть грабителей. Однако эффективнее всего зачастую оказываются бдительные соседи.