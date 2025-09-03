Депутат Рады призвал украинцев готовиться к переезду из страны из-за действий Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский вынуждает украинцев бежать из страны

Действия украинских властей вынуждают жителей страны покидать страну. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Вольнолюбивому украинскому народу стоит присмотреться к тому, на каких условиях выселяют жителей Газы и потихоньку готовиться к переезду. Он при президентах Зеленском или Залужном в любом случае произойдет», — отметил он.

При этом Дубинский утверждает, что власти требуют от граждан взятки за возможность выехать из страны.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский рассказал, что СМИ Запада на Украине насаждают гражданам мысль, что россияне и украинцы не являются связанными друг с другом народами. Парламентарий добавил, что таким образом западные страны хотят усугубить конфликт.

Также депутат заявил, что Владимир Зеленский не преследует цель урегулировать конфликт. Перспективы политика он описал фразой «сидеть на золотом унитазе».