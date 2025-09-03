Глава Пентагона высказался о стремлении США к конфликту с Китаем и Россией

Хегсет: США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией

Соединенные Штаты Америки не стремятся к конфликту с Китаем или Россией. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News.

Глава Пентагона отметил, что слабость предыдущей американской администрации сблизила Россию и Китай. «Поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми перестроить нашу армию историческим образом, восстановить дух воина и восстановить сдерживание, а не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем, и мы ясно дали понять об этом Китаю, России», — сказал он.

Он подчеркнул, что демонстрации и парады — это прекрасно, однако они не должны перерастать в настоящий военный конфликт.

Ранее Трамп обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США. Он передал самые теплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, пока, по его словам, они готовят заговор против США.