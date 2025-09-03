Кадыров отреагировал на санкции Лондона против его матери

Кадыров назвал абсурдом и лицемерием санкции Лондона против его матери

Внеся в санкционный список главу Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову и командира полка полиции специального назначения Замида Чалаева, Лондон показал абсурд и лицемерие своей политики. Так на действия Великобритании отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По словам политика, его мать ведет тихую жизнь, посвятив себя помощи жертвам войн, а также поддержке бедных и обездоленных по всему миру. Чалаева же Кадыров назвал «одним из самых преданных сынов своего народа», наказывать санкциями которого — «значит демонстрировать свой страх перед сильными людьми и принципиальными людьми».

Глава Чечни считает, что в своих решениях Запад руководствуется не моралью, а «исходит из ненависти и русофобии». «Он борется не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным. Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов, — написал он. — Для нас эти санкции ничего не значат»

Кадыров добавил, что эти ограничения останутся «бумажками, которые превратятся в прах» и будут действовать только на Западе, где, по утверждению главы Чечни, у его окружения нет никаких активов.

О санкциях в отношении Аймани Кадыровой, фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Замида Чалаева стало известно 3 сентября. Из заявления правительства Великобритании следует, что они направлены «против физических и юридических лиц, которые поддерживают и проводят эту коварную политику по уничтожению украинской культуры».

Ранее мать Кадырова попала в санкционный список Евросоюза. Тогда глава Чечни заявил, что фонд, который она возглавляет, вызывает раздражение недоброжелателей тем, что активно занимается благотворительностью, в том числе и в Африке.