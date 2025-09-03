Канадский хоккеист ЦСКА назвал любимые и нелюбимые русские блюда

Канадский хоккеист ЦСКА Рой: Люблю мясо на огне и борщ, не понимаю холодец

Канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой поделился впечатлениями от русской кухни, назвав любимые и нелюбимые блюда. Его слова приводит Sport24.

На вопрос о том, какую еду Рой считает вкусной, хоккеист положительно отозвался о мясных блюдах. «Много блюд нравится. Все, что связано с мясом на огне, люблю. Например — шашлык. Борщ у меня любимый из супов», — заявил он.

Говоря о том, какую еду не смог полюбить, хоккеист назвал холодец. «Мясо в желе, выглядит странно, первой моей ассоциацией, когда я увидел холодец, была еда для собак. (...) Я именно про внешний вид», — добавил Рой.

Ранее Рой заявил, что хочет получить российское гражданство. Он отметил, что в России у него родился ребенок, что делает его открытым к получению местного паспорта.

В июне 28-летний Рой подписал с ЦСКА контракт на два года. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге за подмосковный «Витязь». В минувшем сезоне канадец забросил 7 шайб и отдал 18 результативных передач в 60 матчах. По информации Metaratings, зарплата легионера ЦСКА составит 45 миллионов рублей в год.