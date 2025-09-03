Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
0:0
Завершен
Уфа
Россия — Лига PARI|8-й тур
Черногория
83:89
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Финляндия
61:91
4-я четверть
live
Германия
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Турция
48:51
3-я четверть
live
Сербия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 5-й тур
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
22:06, 3 сентября 2025Спорт

Карпин оценил шансы Джикии вернуться в сборную России

Карпин положительно оценил шансы Джикии вернуться в сборную России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил шансы перешедшего в турецкий «Антальяспор» бывшего защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии вернуться в национальную сборную. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Карпина, такая возможность существует. «Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. Есть такой шанс — 100%», — заявил он.

Ранее Карпин высказался о решении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Бразилии. По словам тренера, решение футболиста его не расстроило.

С 2017-го по 2024-й Джикия выступал за «Спартак». Защитник играл за красно-белых с 2016 года. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Последней командой футболиста были подмосковные «Химки». Контракт футболиста с «Антальяспором» действует до лета 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Десятки мигрантов погибли при странных обстоятельствах у берегов Испании

    США приостановили введение безвиза с Аргентиной

    «Самая красивая спортсменка мира» в облегающем комбинезоне пришла на турнир

    Заметание следов пребывания Ким Чен Ына на переговорах с Путиным попало на видео

    Европейские лидеры запланировали разговор с Трампом

    Путин прилетел во Владивосток

    Пойман скармливавший жертв крокодилу наркоторговец

    Стали известны заработки Николаева и Крутого на «Третьем сентября»

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости