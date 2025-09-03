Карпин оценил шансы Джикии вернуться в сборную России

Карпин положительно оценил шансы Джикии вернуться в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил шансы перешедшего в турецкий «Антальяспор» бывшего защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии вернуться в национальную сборную. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Карпина, такая возможность существует. «Всегда говорим, что шанс есть у всех. Будет играть, может получить вызов. Есть такой шанс — 100%», — заявил он.

Ранее Карпин высказался о решении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Бразилии. По словам тренера, решение футболиста его не расстроило.

С 2017-го по 2024-й Джикия выступал за «Спартак». Защитник играл за красно-белых с 2016 года. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Последней командой футболиста были подмосковные «Химки». Контракт футболиста с «Антальяспором» действует до лета 2027 года.