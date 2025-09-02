Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Завтра
03:30 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
61:93
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
30:36
2-я четверть
live
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
36:35
2-я четверть
live
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
22:05, 2 сентября 2025Спорт

Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

Карпина не расстроило решение футболиста Сантоса выступать за сборную Бразилии
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о решении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Бразилии, отметив, что это его не расстраивает. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин подчеркнул, что Сантос не отказывался от сборной России, а лишь колебался между двумя странами, и что получение паспорта произошло в клубе, а не в национальной команде. «Паспорт он получил в "Зените". Что мне расстраиваться? Когда нас вернут, может, ему будет 40 лет. Он не отказывался от сборной России», — заявил он.

Сантоссменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Решение вступило в силу 31 августа.

Ранее Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии. Футболист отметил, что новости сделали его счастливым, и назвал честью возможность служить сборной этой страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

    Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

    Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

    Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

    Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

    Трамп оценил развитие отношений России и Китая

    В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

    Мерц высказался об отправке войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости