Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

Карпина не расстроило решение футболиста Сантоса выступать за сборную Бразилии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о решении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Бразилии, отметив, что это его не расстраивает. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин подчеркнул, что Сантос не отказывался от сборной России, а лишь колебался между двумя странами, и что получение паспорта произошло в клубе, а не в национальной команде. «Паспорт он получил в "Зените". Что мне расстраиваться? Когда нас вернут, может, ему будет 40 лет. Он не отказывался от сборной России», — заявил он.

Сантоссменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Решение вступило в силу 31 августа.

Ранее Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии. Футболист отметил, что новости сделали его счастливым, и назвал честью возможность служить сборной этой страны.