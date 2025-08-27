Спорт
10:50, 27 августа 2025Спорт

Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

Дуглас Сантос заявил, что счастлив получить вызов в сборную Бразилии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о вызове в сборную Бразилии.

Футболист отметил, что счастлив. «Для меня всегда будет честью служить сборной Бразилии. Я могу только поблагодарить бога за эту возможность!» — написал Сантос.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией.

Сантос осенью 2024 года получил российский паспорт. В случае если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в РПЛ.

    Все новости