Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

Дуглас Сантос заявил, что счастлив получить вызов в сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о вызове в сборную Бразилии.

Футболист отметил, что счастлив. «Для меня всегда будет честью служить сборной Бразилии. Я могу только поблагодарить бога за эту возможность!» — написал Сантос.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией.

Сантос осенью 2024 года получил российский паспорт. В случае если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в РПЛ.