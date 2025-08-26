Получивший российский паспорт футболист «Зенита» принял вызов в сборную Бразилии

Получивший российский паспорт Сантос из «Зенита» принял вызов в сборную Бразилии

Получивший российский паспорт защитник «Зенита» Дуглас Сантос принял вызов в сборную Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

О согласии футболиста присоединиться к национальной команде рассказал его представитель Тьяго Фрейтас. «Любой игрок в мире принял бы этот вызов. Сборная Бразилии по футболу — самая значимая среди всех в всем мире. Она отличается от других», — отметил Фрейтас.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией. Помимо Сантоса, в список попал еще один представитель «Зенита» — нападающий Луис Энрике, у которого нет российского гражданства.

Сантос получил российский паспорт осенью 2024 года. В случае если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в Российской премьер-лиге.