Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
18:24, 26 августа 2025Спорт

Получивший российский паспорт футболист «Зенита» принял вызов в сборную Бразилии

Получивший российский паспорт Сантос из «Зенита» принял вызов в сборную Бразилии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Получивший российский паспорт защитник «Зенита» Дуглас Сантос принял вызов в сборную Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

О согласии футболиста присоединиться к национальной команде рассказал его представитель Тьяго Фрейтас. «Любой игрок в мире принял бы этот вызов. Сборная Бразилии по футболу — самая значимая среди всех в всем мире. Она отличается от других», — отметил Фрейтас.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией. Помимо Сантоса, в список попал еще один представитель «Зенита» — нападающий Луис Энрике, у которого нет российского гражданства.

Сантос получил российский паспорт осенью 2024 года. В случае если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в Российской премьер-лиге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

    Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

    Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

    В России оценили востребованность снайперской «плетки»

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» принял вызов в сборную Бразилии

    Экономика европейской страны стала беднеть из-за защиты экологии

    Президент Чехии оценил инициативу Трампа по Украине

    Последствия атаки на нефтепровод «Дружба» для Венгрии раскрыли

    «Европа выдаст свое оружие за украинское». Почему на Украине все чаще говорят о собственном производстве крылатых ракет и дронов?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости