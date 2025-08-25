Спорт
22:24, 25 августа 2025Спорт

Получившего российский паспорт футболиста «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

Получившего российский паспорт Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дуглас Сантос (справа)

Дуглас Сантос (справа). Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Получившего российский паспорт защитника «Зенита» Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Всего главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией 23 футболиста. Помимо Сантоса, в список попал еще один представитель «Зенита» — нападающий Луис Энрике, у которого нет российского гражданства.

Сантос получил российский паспорт осенью 2024 года. В случае, если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в Российской премьер-лиге.

Сборная Бразилии 4 сентября проведет встречу с чилийцами, а 9 сентября сыграет с командой Боливии.

Ранее бывшему футболисту «Зенита» Клаудиньо пригрозили лишением российского паспорта. Бразилец, в данный момент выступающий за катарский «Аль-Садд», назвал СВО одной из причин ухода из петербургского клуба. В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. Чиновник отметил, что законодательство России в равной степени распространяется «на вновь испеченного гражданина с бразильским происхождением».

