Получивший российский паспорт футболист «Зенита» сменил спортивное гражданство

Игрок петербургского «Зенита» Дуглас Сантос сменил российское спортивное гражданство на бразильское. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно информации источника, футболист вновь обрел бразильское спортивное гражданство и лишился российского. Решение вступило в силу 31 августа.
Ранее Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии. Футболист отметил, что новости сделали его счастливым, и назвал честью возможность служить сборной этой страны.
25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией. Защитник осенью 2024 года получил российский паспорт.