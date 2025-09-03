Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

Певец Филипп Киркоров назвал эстетичным скандальный концерт Егора Крида

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал скандал вокруг концерта певца Егора Крида в «Лужниках». Его цитирует StarHit.

Киркоров принял участие в шоу своего коллеги, а затем наблюдал за концертом из зрительного зала. Исполнитель заявил, что не увидел разврата в номерах Крида, и назвал глупостью обвинения в адрес певца.

«Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань», — добавил Киркоров.

2 сентября глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта Крида. На выступлении с возрастной маркировкой «12+» артист во время одного из номеров целовался с танцовщицей. Глава ЛБИ назвала шоу «голой вечеринкой на сцене "Лужников"».

До этого депутат Государственной Думы России Виталий Милонов также призвал проверить концерт Крида из-за развратных действий артиста в присутствии несовершеннолетних зрителей.