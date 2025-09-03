Летевших из-за границы россиян на шесть часов заперли в аэропорту после экстренной посадки

Летевших из Шарм-эш-Шейха россиян на шесть часов заперли в аэропорту Самары

Летевших из египетского Шарм-эш-Шейха в Волгоград россиян на шесть часов заперли в аэропорту Самары после экстренной посадки. Об этом сообщает 63.ru, опубликовавшее также видео с толпой в воздушной гавани.

Уточнялось, что самолет из-за границы сел в российском городе 3 сентября из-за ограничений воздушного пространства. Вечером 2 сентября официальный представитель Росавиации Артем Кореняко писал в Telegram о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда на прием и выпуск самолетов. Они были сняты к 06:17 по Москве.

«Нас продержали шесть часов в холодном аэропорту с маленьким детьми, постоянно откладывая рейс. После вышли и сказали, чтобы мы добирались своим ходом до Волгограда», — пожаловался один из пассажиров.

Другой турист добавил, что им не предоставили гостиницу, одеяла и воду на время ожидания разрешения ситуации. «А после сотрудники аэропорта заявили, что помочь нам ничем не могут, мы должны сами решать свои проблемы», — сказал он.

Позже к ожидающим туристам вышел сотрудник аэропорта и заявил, что иностранный авиаперевозчик отказался выполнить рейс из Самары в Волгоград. Это означало, что пассажирам придется самостоятельно искать способы добраться до изначального пункта назначения.

Ранее более трехсот российских туристов застряли в аэропорту египетской Хургады из-за поломки самолета. Люди находились в аэропорту более семи часов, несмотря на то, что их обещали разместить в отеле.