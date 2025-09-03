Силовые структуры
13:07, 3 сентября 2025

Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

В Краснодарском крае мать убитой женщины по прозвищу Дюймовочка рассказала о ней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае мать убитой женщины по прозвищу Дюймовочка рассказала о ней. Об этом сообщает «RT на русском».

По данным канала, 36-летняя Татьяна жила в станице Воронежская. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь чувствовала что-то неладное и в день своего исчезновения заезжала в церковь. После чего Дюймовочка поехала на рынок за мясом, чтобы приготовить котлеты.

По данным следствия, злоумышленник подошел к автомобилю пострадавшей и попросил его подвезти. После чего нанес ей множественные удары ножом и спрятал тело.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении женщины стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.

Ранее сообщалось, что расправившийся с Дюймовочкой россиянин десять дней прятался в лесу.

    Все новости