Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

В Краснодарском крае мать убитой женщины по прозвищу Дюймовочка рассказала о ней

В Краснодарском крае мать убитой женщины по прозвищу Дюймовочка рассказала о ней. Об этом сообщает «RT на русском».

По данным канала, 36-летняя Татьяна жила в станице Воронежская. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь чувствовала что-то неладное и в день своего исчезновения заезжала в церковь. После чего Дюймовочка поехала на рынок за мясом, чтобы приготовить котлеты.

По данным следствия, злоумышленник подошел к автомобилю пострадавшей и попросил его подвезти. После чего нанес ей множественные удары ножом и спрятал тело.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении женщины стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.

Ранее сообщалось, что расправившийся с Дюймовочкой россиянин десять дней прятался в лесу.