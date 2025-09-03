Россия
16:36, 3 сентября 2025Россия

Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

Медведев заявил, что уроки Второй мировой войны забыты во многих странах
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Во многих странах перестали адекватно воспринимать уроки Второй мировой войны, которые забыты даже в Японии. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В ходе выступления перед в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова он напомнил, что 3 сентября исполнилось 80 лет с момента капитуляции милитаристской Японии. По словам политика, это особая дата для истории всего человечества.

«Особая даже потому, что уроки Второй мировой войны, к сожалению, по разным причинам, во многих странах перестали восприниматься адекватно, — сказал Медведев. — Даже в той же самой Японии уже, не помнят, что произошло, но мы-то это все помним. И поэтому понимаем значение этих событий — разгрома фашистских войск, японских милитаристов».

Ранее Медведев заявил, что россияне будут непобедимыми до тех пор, пока помнят о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Политик также процитировал высказывание маршала Победы Георгия Жукова, который говорил о способности народа, пережившего испытания, черпать силы в прошлом.

