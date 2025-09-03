Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

Медведев заявил, что уроки Второй мировой войны забыты во многих странах

Во многих странах перестали адекватно воспринимать уроки Второй мировой войны, которые забыты даже в Японии. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В ходе выступления перед в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова он напомнил, что 3 сентября исполнилось 80 лет с момента капитуляции милитаристской Японии. По словам политика, это особая дата для истории всего человечества.

«Особая даже потому, что уроки Второй мировой войны, к сожалению, по разным причинам, во многих странах перестали восприниматься адекватно, — сказал Медведев. — Даже в той же самой Японии уже, не помнят, что произошло, но мы-то это все помним. И поэтому понимаем значение этих событий — разгрома фашистских войск, японских милитаристов».

Ранее Медведев заявил, что россияне будут непобедимыми до тех пор, пока помнят о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Политик также процитировал высказывание маршала Победы Георгия Жукова, который говорил о способности народа, пережившего испытания, черпать силы в прошлом.