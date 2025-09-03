Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 3 сентября 2025Мир

Мерц отверг слова фон дер Ляйен об Украине

Мерц отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может принимать решения об отправке своего военного контингента в рамках гарантий безопасности для Украины после возможного заключения мирного заключения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит агентство dpa.

«Евросоюз не несет ответственности за решения о военной поддержке Украине», — прокомментировал политик слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

1 сентября фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после подписания мирного соглашения. Она добавила, что главы стран ЕС разрабатывают план размещения многонациональных войск и поддержки со стороны США.

Позже ее слова раскритиковал министр обороны Германии Борис Писториус, заявивший, что ЕС не имеет полномочий в отношении размещения воинского контингента где бы то ни было, поэтому обсуждение таких вопросов до переговоров неприемлемо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Смартфоны Xiaomi получат технологию Nokia

    Мерц отверг слова фон дер Ляйен об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости