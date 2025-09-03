Мобилизованные в ВСУ у Андреевки стали пропадать на следующий день

ТАСС: Мобилизованные в ВСУ у Андреевки пропадают без вести на следующий день

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) у Андреевки Сумской области пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в 71-й отдельной егерской бригаде продолжается практика формирования штурмовых групп из состава прибывшего из учебного центра молодого пополнения. Однако родственники украинских военнослужащих заявляют о том, что многие пропадают без вести на следующий же день после прибытия на передовую.

Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса заявил, что мобилизация в стране не будет остановлена даже в случае прекращения конфликта с Россией. По его утверждению, мобилизация на Украине демонстрирует положительную динамику в последние четыре месяца.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ пропадают без вести взводами и ротами близ Юнаковки в Сумской области. Как утверждают в российских силовых структурах, украинское командование старается любой ценой восстановить контроль над потерянными территориями Сумской области.