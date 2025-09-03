Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:13, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали самую популярную уловку мошенников

МВД: Мошенники заставляют россиян самостоятельно инициировать звонок
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Мошенники пытаются заставить россиян самостоятельно инициировать звонок. Об этой уловке аферистов, которую назвали самой популярной в последние месяцы, рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и уведомляют о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», утечке данных или другой угрозе. Затем человеку приходит сообщение, в котором указан номер телефона, звонок по которому якобы решит проблему.

Номер в сообщении может принадлежать мошенникам, предупредили в ведомстве. Основная цель злоумышленников — вынудить человека позвонить первым. В МВД объяснили, что эта уловка позволяет аферистам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Злоумышленники обычно отправляют сообщения с личных аккаунтов в мессенджерах или электронных адресов и номеров телефонов, не имеющих отношения к официальным, отметили в министерстве. В таких сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные. Еще одним признаком, указывающим на след аферистов, является призыв к немедленному действию. «Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить срочно по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества», — подчеркнули в ведомстве.

«Помните: официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем. Не поддавайтесь панике!» — заключили в МВД.

Ранее россиянам перечислили основные правила защиты от мошенников. При получении звонка с неизвестного номера в МВД посоветовали соблюдать правило паузы и не сразу реагировать на тревожное или заманчивое предложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Захарова рассказала о реакции Лаврова на фейковые видео с ним

    Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

    Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

    Раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября

    В Киев прибыл министр обороны Великобритании

    Китай показал ядерную торпеду «Привет Америке»

    В России заметно выросло потребление безалкогольного пива

    Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

    Российскую школьницу с фразой «жить надоело?» поставили на колени и избили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости