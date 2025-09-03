Россиянам назвали самую популярную уловку мошенников

МВД: Мошенники заставляют россиян самостоятельно инициировать звонок

Мошенники пытаются заставить россиян самостоятельно инициировать звонок. Об этой уловке аферистов, которую назвали самой популярной в последние месяцы, рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и уведомляют о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», утечке данных или другой угрозе. Затем человеку приходит сообщение, в котором указан номер телефона, звонок по которому якобы решит проблему.

Номер в сообщении может принадлежать мошенникам, предупредили в ведомстве. Основная цель злоумышленников — вынудить человека позвонить первым. В МВД объяснили, что эта уловка позволяет аферистам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников.

Злоумышленники обычно отправляют сообщения с личных аккаунтов в мессенджерах или электронных адресов и номеров телефонов, не имеющих отношения к официальным, отметили в министерстве. В таких сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные. Еще одним признаком, указывающим на след аферистов, является призыв к немедленному действию. «Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить срочно по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества», — подчеркнули в ведомстве.

«Помните: официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем. Не поддавайтесь панике!» — заключили в МВД.

Ранее россиянам перечислили основные правила защиты от мошенников. При получении звонка с неизвестного номера в МВД посоветовали соблюдать правило паузы и не сразу реагировать на тревожное или заманчивое предложение.