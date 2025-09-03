Путешествия
00:38, 3 сентября 2025Путешествия

«Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

«Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах Сергея Мельникова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Пропавший в районе хребта Аибга в Краснодарском крае 58-летний экс-альпинист Сергей Мельников, которого вторые сутки ищут спасатели, — сотрудник фотослужбы курорта «Роза Хутор». Об этом заявили РБК в пресс-службе курорта.

«Сотрудники профессионального аварийно-спасательного отряда "Роза Хутор" также примут участие в поисках коллеги», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что 58-летний Мельников, который покорил один из самых опасных восьмитысячников — Аннапурну I в Гималаях, вышел с двумя альпинистами на Черничную тропу 29 августа. На следующий день он сообщил, что группа заночевала в горах, при этом у них с собой не было спальных мешков. Через день группа вернулась в Красную Поляну без Мельникова и рассказала, что тот устал и не смог спуститься.

