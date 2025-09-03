Россия
Назван главный страх граждан России перед СВО

Аналитик Федоров: Главный страх граждан перед СВО связан с эскалацией конфликта
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ключевой страх граждан России перед специальной военной операцией (СВО) связан с дальнейшей эскалацией конфликта и расширением зоны боевых действий. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Его слова передает «Царьград».

Так, по словам эксперта, «самая опасная угроза — это та, которая еще не реализована». Поскольку боевые действия уже идут, аналитик считает, что речь идет не о страхе перед самими боевыми действиями. Ключевая обеспокоенность граждан России связана с тем, что конфликт может затянуться и перерасти в более масштабное противостояние, пояснил Федоров.

«Речь идет о страхе, скорее, эскалации, расширения зоны военных действий», — заявил эксперт.

Он также выразил надежду, что попытки примирения, которые наблюдаются в последнее время, в конце концов увенчаются успехом.

Обозреватель «Царьграда» Илья Головнев ранее высказывал мнение, что до конца Украины осталось две недели из-за новой тактики Вооруженных сил России в ведении специальной военной операции. По его словам, Российская армия намерена в ближайшее время нанести удары энергетической инфраструктуре Украины.

