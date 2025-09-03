«Царьград»: До конца Украины осталось две недели

До конца Украины осталось две недели из-за новой тактики Вооруженных сил (ВС) России в ведении специальной военной операции. Такое развитие событий допустил обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

По его словам, Российская армия намерена в ближайшее время нанести удары энергетической инфраструктуре Украины — подстанциям, распределительным узлам, складам топлива и газовым хабам, оставив в строю лишь 20 процентов генерации.

«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели. По данным источников, операция намечена на вторую половину сентября», — указал Головнев.

Обозреватель отметил, что это грозит не только экономическим спадом, но и кризисом в обороне и повседневной жизни, так как скоро начнется отопительный сезон. При этом он подчеркнул, что удары ВС России по атомным электростанциям не планируются, чтобы исключить риск ядерной катастрофы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании.