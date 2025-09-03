Забота о себе
13:37, 3 сентября 2025Забота о себе

Россиянам дали совет по профилактике обострения дерматита осенью

Косметолог Михайлова: Кремы с пребиотиками помогут снизить риск дерматита осенью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Осенью кожа становится особенно уязвимой из-за сочетания неблагоприятных факторов, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова. Советы, которые помогут снизить риск обострения дерматита в этот период, она дала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что чаще всего осенью обостряются атопический и себорейный дерматит. Профилактика этих заболеваний должна строиться на поддержании и восстановлении барьерной функции кожи. «В этот период особенно важны эмоленты — средства, которые смягчают, питают и восстанавливают кожу, предотвращая потерю влаги. Кремы с пребиотиками помогут нормализовать микробиом кожи, повышая ее устойчивость к внешним факторам, а современные ламеллярные средства, близкие по строению к естественным липидам кожи, поспособствуют эффективному восстановлению ее защитной оболочки», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Она также обратила внимание на то, что поддержка здоровья кожи осенью невозможна без учета общего состояния организма.

Необходимо избегать резких перепадов температуры, по возможности сокращать время пребывания на холодном ветру, а также контролировать уровень стресса, который напрямую влияет на течение дерматитов. Полноценный сон, умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе снижают риск обострений

Наталья Михайловаврач-дерматовенеролог, косметолог

Питание, подчеркнула Михайлова, должно обеспечивать достаточное поступление важных для здоровья кожи белка, полезных жиров и витаминов — A, D, E, C, группы B, а также микроэлементов, таких как магний, цинк, селен и железо.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала, как бороться с повышенной потливостью. Она порекомендовала людям с этой проблемой делать инъекции ботулотоксина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
