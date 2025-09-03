Забота о себе
19:28, 3 сентября 2025Забота о себе

Названа причина непереносимости холода

Терапевт Пивоварова: При гипотериозе возможно ощущение непереносимости холода
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Ощущения зябкости и непереносимости холода могут быть связаны с нарушением обмена веществ и энергетического обмена в организме, рассказала терапевт Оксана Пивоварова. Причину повышенной чувствительности к низким температурам она назвала в беседе с «Известиями».

По словам Пивоваровой, при недостатке гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3), или гипотериозе скорость метаболических процессов резко падает, а в бурой жировой ткани, которая отвечает за производство тепла, нарушается термогенез.

Кроме того, при дефиците гормонов периферические сосуды находятся в состоянии хронического спазма. «Это приводит к постоянно холодной и бледной коже, а также ухудшению микроциркуляции крови в конечностях. Гипотиреоз также вызывает общую слабость и усталость, что снижает выработку тепла за счет мышечной работы и ослабляет механизм холодовой дрожи», — объяснила врач.

Ощущение холода усугубляется сопутствующими проблемами: анемией, ухудшающей доставку кислорода к тканям; гипогликемией, лишающей клетки источника энергии, и сухостью кожи, нарушающей ее изолирующие функции, добавила Пивоварова.

Ранее терапевт Ольга Сухарева опровергла популярный миф об ОРВИ и сквозняке. По ее словам, сквозняк не может вызвать простуду, так как причиной ОРВИ являются вирусы и бактерии.

    Все новости