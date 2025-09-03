Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 3 сентября 2025Силовые структуры

Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

Жители нашли вещи и палатку сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жители Екатеринбурга обнаружили следы сбежавших из СИЗО-1 арестантов. Об этом пишет «КП».

В районе поселка Палкинский Торфяник, расположенного в черте города, нашли вещи и палатку беглецов.

Полиция досматривает автомобили на въезде и выезде из поселка, проверяя багажники, где могут прятаться сбежавшие, рассказала местная жительница.

Свердловское управление ФСИН объявило денежное вознаграждение за помощь в поимке Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отмечается в сайте ведомства во ВКонтакте.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео их побега из СИЗО-1.

О побеге двух террористов стало известно в понедельник, 1 сентября. По одной из версий, арестанты взломали чердак, а затем ушли по крышам церкви из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Мужчин объявили в федеральный розыск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

    Сын Маслякова раскрыл отношение к мату и захотел выругаться

    Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

    Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери

    В российском городе впервые проведут рябиновый фестиваль

    Лариса Долина высказалась о скандальном концерте Егора Крида

    Врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку

    Надругавшегося в подъезде над 16-летней российской школьницей насильника отправили в СИЗО

    Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости