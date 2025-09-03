Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

Жители Екатеринбурга обнаружили следы сбежавших из СИЗО-1 арестантов. Об этом пишет «КП».
В районе поселка Палкинский Торфяник, расположенного в черте города, нашли вещи и палатку беглецов.
Полиция досматривает автомобили на въезде и выезде из поселка, проверяя багажники, где могут прятаться сбежавшие, рассказала местная жительница.
Свердловское управление ФСИН объявило денежное вознаграждение за помощь в поимке Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отмечается в сайте ведомства во ВКонтакте.
Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео их побега из СИЗО-1.
О побеге двух террористов стало известно в понедельник, 1 сентября. По одной из версий, арестанты взломали чердак, а затем ушли по крышам церкви из СИЗО-1 в Екатеринбурге.
Мужчин объявили в федеральный розыск.