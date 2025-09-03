Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

Жители нашли вещи и палатку сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов

Жители Екатеринбурга обнаружили следы сбежавших из СИЗО-1 арестантов. Об этом пишет «КП».

В районе поселка Палкинский Торфяник, расположенного в черте города, нашли вещи и палатку беглецов.

Полиция досматривает автомобили на въезде и выезде из поселка, проверяя багажники, где могут прятаться сбежавшие, рассказала местная жительница.

Свердловское управление ФСИН объявило денежное вознаграждение за помощь в поимке Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отмечается в сайте ведомства во ВКонтакте.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео их побега из СИЗО-1.

О побеге двух террористов стало известно в понедельник, 1 сентября. По одной из версий, арестанты взломали чердак, а затем ушли по крышам церкви из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Мужчин объявили в федеральный розыск.