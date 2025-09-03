Забота о себе
Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Родители школьников в начале учебного года часто совершают одни и те же распространенные ошибки, сообщила детский психолог сети билингвальных детских садов и школ Discovery Наталья Федькаева. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

Наиболее типичная ошибка — перегрузка дополнительными занятиями, указала специалист. С точки зрения детской психологии первые месяцы сентября и октября — это период так называемой первичной адаптации, когда формируется устойчивый ритм, выстраиваются базовые социальные связи и закрепляются новые привычки, рассказала Федькаева. Если в этот момент на ребенка обрушить слишком плотный график кружков и секций, риск эмоционального выгорания и хронической усталости возрастает многократно, обратила внимание она. Даже если школьник сам проявляет энтузиазм, задача родителей — регулировать темп и оставлять достаточно пространства для отдыха, убеждена собеседница «Ленты.ру».

Иногда взрослые не замечают признаков усталости, списывая их на капризы. Но такие сигналы, как навязчивые движения, жалобы на боли или потеря интереса к занятиям, могут указывать на стресс. В таких случаях важно вовремя скорректировать нагрузку, а при необходимости — обратиться к специалисту

Наталья Федькаевадетский психолог

Ошибкой, по словам эксперта, можно назвать и сравнение с другими детьми. Подобные замечания подрывают уверенность ребенка в себе и снижают желание учиться, отметила специалист. Полезнее хвалить за старания и отмечать даже маленькие достижения, нежели сопоставлять с успехами одноклассников, обозначила она.

«Отдельная тема — помощь с уроками. Проверять тетради и подсказывать, конечно, стоит, но делать все за школьника категорически не рекомендуется. В противном случае пробелы в знаниях будут только увеличиваться, а в классе ребенок окажется без помощи взрослого. Лучше проявить интерес к тому, чему он научился за день, вместе составить распорядок и позволить собирать портфель самостоятельно», — высказалась психолог.

Не всегда родители правильно выстраивают и систему поощрений, подчеркнула эксперт. Если каждое успешно выполненное задание вознаграждается подарком или сладостями — учеба превращается в сделку, уточнила психолог. Со временем ребенок перестает учиться ради знаний и начинает воспринимать процесс исключительно как источник материальной выгоды, добавила она. Эффективнее работает искренняя похвала, а подарки стоит приберечь для значимых событий, например, окончания учебного года, заключила Федькаева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал советы родителям школьников перед началом учебного года. В частности, чтобы у детей не возникало проблем со зрением и осанкой, врач призвал родителей следить за тем, чтобы у ребенка было достаточно физической активности.

    Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

