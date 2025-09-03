Погода сорвала диверсию в российском городе

Житель Краснодара Латий получил 9 лет за попытку поджога релейного шкафа на ж/д

Краснодарский краевой суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя Михаила Латия за попытку диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале Латий нашел объявление о заработке в мессенджере. Пользователь с аккаунта «Николасс» предложил ему 30 тысяч рублей за уничтожение оборудования, отвечающего за безопасное передвижение железнодорожного транспорта. Латий согласился, куратор отправил ему инструкции о месте и способе поджога, попросив снять диверсию на видео и отчитаться, рассказали в краснодарской прокуратуре.

4 февраля мужчина облил релейный шкаф зажигательной смесью и попытался поджечь его, однако его планы сорвали погода и высокая влажность воздуха. Повторить поджог он не осмелился, испугавшись прохожих. Мужчина скрылся, однако его быстро нашли сотрудники ФСБ. На суде Латий полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Мотивом преступления он назвал желание быстро заработать.

Мужчина признан виновным в попытке поджога релейного шкафа. Первые три года он проведет в тюрьме.

