Политолог рассказал о предложенном Молдавии украинском пути

Политолог Жарихин: Президент Румынии Дан предложил Молдавии украинский путь

Президент Румынии Никушор Дан, говоря об опасности победы пророссийских сил в Молдавии, предложил Кишиневу пойти по украинскому пути. Об этом заявил РИА Новости политолог Владимир Жарихин.

«Общий путь в Евросоюз — то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же [в Молдавии] возникнут проблемы, которые возникли на Украине, один в один», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что начало конфликта на Украине было связано с несогласием жителей восточных регионов страны с присоединением Киева к Евросоюзу. По его словам, в случае с Молдавией против выступят жители Приднестровья.

Ранее в МИД Румынии вызвали посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о предполагаемых ударах российских войск по Украине, в том числе в районах, расположенных недалеко от румынской границы.