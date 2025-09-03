Политолог Блохин: США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине

США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине из-за отсутствия выгод. Такой прогноз о судьбе Киева дал политолог-американист Константин Блохин в интервью газете «Аргументы и факты».

«США выйдут из украинского конфликта не из-за итогов саммита, а из-за затянувшегося мирного процесса и отсутствия выгоды для страны», — ответил он на вопрос о том, как саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повлияет на урегулирование украинского кризиса.

Блохин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «устала» от этого вопроса, так как Вашингтону он ничего не дает.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.