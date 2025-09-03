Мир
06:06, 3 сентября 2025Мир

Политолог спрогнозировал судьбу Украины после саммита ШОС

Политолог Блохин: США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rick Gold / Capital Pictures / Global Look Press

США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине из-за отсутствия выгод. Такой прогноз о судьбе Киева дал политолог-американист Константин Блохин в интервью газете «Аргументы и факты».

«США выйдут из украинского конфликта не из-за итогов саммита, а из-за затянувшегося мирного процесса и отсутствия выгоды для страны», — ответил он на вопрос о том, как саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) повлияет на урегулирование украинского кризиса.

Блохин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «устала» от этого вопроса, так как Вашингтону он ничего не дает.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.

