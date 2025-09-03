Мир
14:20, 3 сентября 2025Мир

Попытку США помешать сближению России с другими сверхдержавами оценили

Сикорский о ШОС: США не удалось помешать сближению РФ с другими сверхдержавами
Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами, о чем свидетельствует прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Kyiv Post.

По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, стратегия Вашингтона, нацеленная на то, чтобы препятствовать сближению России с другими сверхдержавами, не работает.

«Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», — сказал он.

Ранее политолог Николай Топорнин объяснил испуг НАТО перед ШОС. Эксперт заявил, что триумвират России, Китая и Индии смотрится весьма мощно, а потенциал у этого сотрудничества очень большой.

    Все новости