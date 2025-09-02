Политолог Топорнин: Триумвират России, Китая и Индии смотрится весьма мощно

Триумвират России, Китая и Индии сегодня смотрится весьма мощно, во всяком случае, потенциал у этого сотрудничества очень большой, считает политолог Николай Топорнин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил испуг стран НАТО перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Мы знаем, что на этой встрече было представлено более 20 государств на самом высоком уровне, не входящих в ШОС. Это не значит, что все из них завтра-послезавтра должны вступить. Но все присматриваются, что будет с ШОС происходить. Потому что ШОС, возникший 30 лет назад, из-за того, что были конфликты между Индией и Китаем, не прогрессировал, на мой взгляд. Особенно в экономической сфере. Не было динамики в развитии. Сейчас появляется форточка для того, чтобы государства от слов перешли к делу», — рассказал Топорнин.

Политолог объяснил, что Индия и Китай объединились в борьбе с диктатом США в экономической сфере.

«К сожалению, в экономическом плане мы не представляем из себе такую грозную единицу. Но, учитывая наше влияние в мире в целом, такой триумвират России, Китая, Индии уже смотрится весьма и весьма мощно. Потенциал, во всяком случае, очень большой, остается только между собой найти общий язык», — добавил он.

Откровенно говоря, у ШОС не хватает сильных инфраструктурных проектов, которые связывали бы между собой входящие туда страны. Если такие проекты появятся, то это будет уже практическим шагом на пути предания веса ШОС. Пока есть только наметки. Будем надеяться, что после нынешнего заседания ситуация как-то продвинется Николай Топорнин политолог

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не начнет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом.

Также в США отметили, что состоявшийся в Тяньцзине саммит ШОС, на котором лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, стал серьезным вызовом для внешней политики американского президента Дональда Трампа. Как написала газета The Wall Street Journal, такое единство стало ответом на попытки лидера США сдержать Пекин, а также разорвать российско-китайские связи и отговорить Индию от приобретения российской нефти.

