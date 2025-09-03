Экономика
08:46, 3 сентября 2025Экономика

Продажи российской марки автомобилей резко упали

«Автостат»: Продажи автомобилей марки Lada упали в РФ почти на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

С января по август 2025 года в России продали 211,3 тысячи новых автомобилей Lada, что на 24,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном специалистами «Автостата». Их выводы процитировало «Прайм».

Отмечается, что доля этой марки в продажах составила 27,3 процента, но она сумела удержать первенство на российском автомобильном рынке. На второй позиции расположился китайский Haval с результатом в 16 тысяч штук (минус 13,6 процента в годовом выражении), а на третьей — Chery. Продажи последней просели на 33 процента, до 11,1 тысячи машин.

Ранее сообщалось, что в августе Lada осталась самым популярным у россиян автобрендом. За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 6015 новых легковушек Lada. На рынке подержанных автомобилей самой востребованной моделью оказался бюджетный седан Lada Granta.

