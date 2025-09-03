Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:02, 3 сентября 2025Культура

Путин дал первый комментарий о фильме «Кремлевский волшебник»

Владимир Путин заявил, что не слышал о фильме «Кремлевский волшебник»
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник». Слова главы государства цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам визита в Китай, Путин заявил, что впервые слышит о картине, в которой его образ воплотил британский актер Джуд Лоу.

«Я не видел этого фильма, даже в первый раз об этом слышу. Так что не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю», — признался Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил Джуд Лоу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Обвиненная в расизме Сидни Суини вновь угодила в скандал

    Покупка на маркетплейсе обернулась для российского школьника полицией

    Адвокат блогера Маркаряна сделал заявление

    ЦБ поднял курс доллара

    Пассажирка напилась перед рейсом, станцевала в самолете и нарвалась на миллионный штраф

    Путин дал первый комментарий о фильме «Кремлевский волшебник»

    У экс-главы российского региона изъяли санаторий, ипподром и активы на 41 миллиард рублей

    Раскрыта средняя стоимость одного курортного дня в разных городах России

    Путин выступил против передачи российских активов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости