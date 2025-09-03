Бывший СССР
Путин рассказал о встрече с Алиевым на саммите ШОС

Путин рассказал о том, что поздоровался с Алиевым на саммите ШОС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздоровался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня с президентом Алиевым поздоровались. Поздоровался с ним, с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись», — передает информагентство слова российского лидера.

Также Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном. Он подчеркнул, что в Москве надеются, что интерес к развитию двусторонних связей вернет их на прежний уровень.

Ранее президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — осудили атаку Вооруженных сил России на нефтебазу компании SOCAR в Одессе. В августе российские войска нанесли несколько ударов по энергетическому объекту.

