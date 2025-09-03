Раскрыт показатель младенческой смертности в России

Мурашко: Показатель младенческой смертности в России снизился до 3,6 промилле

Показатель младенческой смертности в России снизился до исторического минимума. Данные об этом раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, по итогам 2024 года коэффициент младенческой смертности составил 4 промилле, а за шесть месяцев 2025 года — 3,6 промилле. Мурашко связал это с комплексным подходом к охране здоровья матери и ребенка. «Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза», — заключил министр.

Ранее о снижении младенческой смертности до нового исторического минимума заявил президент России Владимир Путин. По его словам, намеченные на 2030 год показатели достигнуты уже в первом квартале 2025-го. Однако конкретные цифры глава государства не привел.

В августе главный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков рассказал, что причиной около 80 процентов всех смертей в России являются социально значимые заболевания. По его словам, первое место занимает артериальное давление. Кроме того, в перечень вошли ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства и онкозаболевания.