Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 3 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

В Красноармейском районе Краснодарского края БПЛА повредили четыре дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Красноармейском районе Краснодарского края в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены четыре дома. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Трудобеликовском в трех домах повреждены окна, на одном участке — хозпостройки, также пострадали три автомобиля», — сообщил оперштаб.

Всего, по его информации, в района обломки дронов обнаружили по семи адресам. Никто не пострадал, на местах происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Ранее в сети появились кадры из атакованного региона. На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, похожий на жужжание. Затем на ролике друг за другом звучат два взрыва, за которым следуют световые вспышки.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 3 сентября, — над регионом сбили 20 беспилотников. О взрывах сообщали жители пригорода Анапы, звуки пролета дронов в сторону Геленджика были слышны в Кабардинке и Джугбе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

    Российскую школьницу с фразой «жить надоело?» поставили на колени и избили

    Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

    В Литве беспилотник помешал приземлиться самолету президента

    Иностранец сделал непристойное предложение школьнице и попал на видео

    Россиянам назвали самую популярную уловку мошенников

    В России прокомментировали рукопожатие Путина и Алиева

    «Роскосмос» рассказал о запуске «Прогресса МС-32»

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости