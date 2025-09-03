Раскрыты подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

В Красноармейском районе Краснодарского края БПЛА повредили четыре дома

В Красноармейском районе Краснодарского края в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены четыре дома. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Трудобеликовском в трех домах повреждены окна, на одном участке — хозпостройки, также пострадали три автомобиля», — сообщил оперштаб.

Всего, по его информации, в района обломки дронов обнаружили по семи адресам. Никто не пострадал, на местах происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в сети появились кадры из атакованного региона. На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, похожий на жужжание. Затем на ролике друг за другом звучат два взрыва, за которым следуют световые вспышки.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 3 сентября, — над регионом сбили 20 беспилотников. О взрывах сообщали жители пригорода Анапы, звуки пролета дронов в сторону Геленджика были слышны в Кабардинке и Джугбе.