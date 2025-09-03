Появились кадры взрывов в атакованном ВСУ Краснодарском крае

Опубликованы кадры момента взрыва в атакованном ВСУ Краснодарским краем

В сети появились кадры взрывов в Краснодарском крае, который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, похожий на жужжание. Затем на ролике друг за другом звучат два взрыва, за которым следуют световые вспышки.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 3 сентября, — над регионом сбили 20 беспилотников. О взрывах сообщали жители пригорода Анапы, звуки пролета дронов в сторону Геленджика были слышны в Кабардинке и Джугбе. Обломки дронов, как сообщалось впоследствии, упали Трудобеликовском и Могукоровском хуторах.

Помимо Кубани, ВСУ ночью атаковали еще пять регионов России. Под удар попала Ростовская, Брянская, Калужская и Смоленская области, а также Крым.