Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 3 сентября 2025Россия

Появились кадры взрывов в атакованном ВСУ Краснодарском крае

Опубликованы кадры момента взрыва в атакованном ВСУ Краснодарским краем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры взрывов в Краснодарском крае, который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышен звук работы мотора беспилотника, похожий на жужжание. Затем на ролике друг за другом звучат два взрыва, за которым следуют световые вспышки.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 3 сентября, — над регионом сбили 20 беспилотников. О взрывах сообщали жители пригорода Анапы, звуки пролета дронов в сторону Геленджика были слышны в Кабардинке и Джугбе. Обломки дронов, как сообщалось впоследствии, упали Трудобеликовском и Могукоровском хуторах.

Помимо Кубани, ВСУ ночью атаковали еще пять регионов России. Под удар попала Ростовская, Брянская, Калужская и Смоленская области, а также Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости