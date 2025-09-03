Экономика
14:49, 3 сентября 2025Экономика

России предсказали увеличение китайского импорта

SCMP: Китайские поставки в Россию вырастут из-за санкций США
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Давление США на Китай и Россию создает условия для увеличения торговли между этими государствами БРИКС. Об этом со ссылкой на мнение аналитиков сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Как полагают эксперты, россиянам нужны потребительские товары, персональная электроника и обычная техника. В настоящее время импорт этих товаров с Запада затруднен из-за санкций. В то же время практически вся востребованная в России продукция производится в КНР, которая в свою очередь отдаляется от США на фоне роста пошлин.

Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник института ISEAS в Сингапуре Джаянт Менон заявил, что Китай находится в поиске новых рынков сбыта. И с Россией Пекину есть куда расти. В свою очередь, профессор экономики в Университете Уилламетт в США Лян Ян заметил, что наращивание экспорта в Россию в некоторой степени облегчит положение китайских производителей, которые находятся в условиях жесткой ценовой конкуренции и перепроизводства на внутреннем рынке.

«Если рынок США не поглощает китайскую продукцию, у Китая определённо есть стимул искать выход на другие рынки», — констатировал Лян.

По сообщениям агентства Reuters, Москва в настоящее время ищет способы остановить падение товарооборота между Россией и Китаем, который сначала достиг рекордных значений, но потом обрушился.

