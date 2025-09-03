Россиянам дали шесть советов по борьбе с дневной сонливостью

Врач Чайковская призвала при дневной сонливости заменить кофе на быструю ходьбу

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что дневная сонливость чаще всего возникает из-за стресса. В своем Telegram-канале она дала россиянам шесть советов по борьбе с этим состоянием.

Чтобы избавиться от дневной сонливости, Чайковская призвала каждый день просыпаться в одно и то же время, после чего сразу включать яркий свет как минимум на 20-30 минут. Помочь взбодриться также могут 10-20 минут быстрой ходьбы или интенсивных упражнений.

Врач добавила, что при сильной сонливости можно поспать днем. Однако такой сон должен длиться не больше 10-20 минут, причем планировать его необходимо до 15:00.

За шесть-восемь часов до ночного отдыха врач призвала отказаться от кофеина и алкоголя. Кроме того, важно проанализировать принимаемые лекарства и БАДы, поскольку они могут вызывать дневную сонливость.

Чтобы лучше высыпаться и избегать сонливости на следующий день, Чайковская также посоветовала вечером принять короткий теплый душ, приглушить свет, а смартфоны и другие гаджеты заменить на дыхательные практики.

